«Карма может настигнуть детей»: дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети

Дочь рэпера P. Diddy столкнулась с травлей в Сети после задержания отца

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Популярный американский артист обвиняется в торговле людьми и других тяжких преступлениях.

Дочь знаменитого американского рэпера P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми и других тяжких преступления, переживает в Сети травлю после задержания отца. Из-за наплыва комментаторов 18-летняя Ченс Комбс была вынуждена ограничить доступ к личному блогу.

Дочери угодившего в скандал рэпера P. Diddy приходится отбиваться от хейтеров. Instagram*/myfancychance

В сентябре Шона Комбса, известного как P. Diddy, арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Популярный продюсер на протяжении многих лет проводил так называемые «белые вечеринки», куда приглашал главных звезд Голливуда. Предполагается, что развлечения включали в себя не только танцы и алкоголь, но и запрещенные вещества, а также принуждение к сексу и насилие.

После обнародования материалов расследования и результатов обысков особняков артиста на него обрушилась массовая травля — общественность «восстала» против музыканта. С недовольством публики столкнулись и его близкие, в том числе 18-летняя Ченс Комбс, дочь рэпера и Сары Чепмен.

Еще некоторое время назад девушка могла похвастаться огромным количеством фанатов, однако теперь подписчики стали относиться к ней несколько иначе. На смену восхищению пришли жалость, гнев и даже проклятия.

«Надеюсь, твой папа окажется навсегда за решеткой»;

«Карма существует, она может настигнуть детей»;

«Надеюсь, Diddy, не хотел, чтобы дочь столкнулась с тем, что видели его жертвы», — написали хейтеры.

Сейчас Ченс пришлось закрыть пользователем доступ к комментированию публикаций, чтобы ограничить негатив аудитории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что P. Diddу подал иск против обвиняющих его прокуроров.

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