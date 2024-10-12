Соседи слышали крики: новые детали о жизни семьи из Тольятти, где зарезали сестер
Отец убитых сестер из Тольятти тяжело перенес утрату дочерей
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Все, кто знал семью, в один голос твердят — ни родители, ни дети ничем странным к себе внимание не привлекали.
Жуткая история убийства двух сестер в Тольятти с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Соседи семьи, в которой произошла трагедия, рассказали, как жили родители с детьми и что могло послужить причиной произошедшего.
Как выяснил корреспондент портала TOLATTY.ru у соседей, семья была примерная, благополучная. Родители старались всем обеспечить дочек и дать им лучшее детство и будущее: красиво одевали, покупали новые вещи, внимание уделяли.
«Семья была красивая, как с картинки. Жили они хорошо, все у них было: и деньги, и любовь. В этом году у девочек появились новенькие велосипеды. Мы их видели, папа часто катал дочек. Он вообще нередко гулял с ними один, наверное, давал отдохнуть супруге», — признались соседи.
Помимо этого, соседи никогда не слышали криков и ссор в семье. Даже те, кто жил, как говорится, за стенкой. Хотя иногда все же из квартиры доносился детский плач.
«Мы живем с ними за стенкой. Никогда не слышали повышенных тонов, а тем более криков и брани. Дети, те плакали порой, но какие малыши временами не плачут?» — пытались оправдать соседи.
Поэтому случившееся стало настоящим шоком для родителей. Узнав о произошедшем, глава семейства неистово кричал. Душевная боль буквально поглотила его.
«Мы все, все слышали эти жуткие крики бедного отца. Все! Но вспоминать в красках и рассказывать сил нет. Это тяжело», — добавили жители дома.
Жестокое убийство детей в Тольятти
Несколько дней назад стало известно о зверском убийстве двоих детей в Тольятти Самарской области. Тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире, где проживала семья, с многочисленными ножевыми ранениями.
По одной из версий, детей убила их 13-летняя сестра. Возбуждено уголовное дело, но обвинение пока не предъявлено. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило школьницу жестоко расправиться с сестрами.