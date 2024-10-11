На Кипре сегодня начинается молодежное первенство по самбо

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Россия поборется за золотые медали с атлетами из более чем 30 стран мира.

На Кипре сегодня начинается главный молодежный турнир года по самбо. На ковры в Ларнаке выйдут кадеты, юноши и юниоры из более чем 30 стран.

Наша сборная представлена в полном составе. Все атлеты прошли многочисленные отборочные турниры, чтобы теперь побороться за золото мирового первенства. И, как отметили организаторы, в основе соревнований на Кипре лежит принцип равенства атлетов со всего мира.

«Большое достижение для нашего вида спорта — ни одна страна не получила какой-то красный флажок, или белый, как все говорят. Каждый имеет право и участвовать в нашем первенстве», — подчеркивает Сергей Елисеев, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо.

Российские атлеты традиционно поборются за высшие награды. Что неудивительно, ведь искусство самообороны без оружия зародилось именно в нашей стране.

Напомню, что всего несколько дней назад завершился гран-при по боевому самбо. Триумфаторами на нем стали российские спортсмены.

Ранее 5-tv.ru писал, что соревнования в рамках Кубка генпрокурора РФ по стрельбе из лука прошли в Сириусе.