На Кипре сегодня начинается молодежное первенство по самбо
Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Россия поборется за золотые медали с атлетами из более чем 30 стран мира.
На Кипре сегодня начинается главный молодежный турнир года по самбо. На ковры в Ларнаке выйдут кадеты, юноши и юниоры из более чем 30 стран.
Наша сборная представлена в полном составе. Все атлеты прошли многочисленные отборочные турниры, чтобы теперь побороться за золото мирового первенства. И, как отметили организаторы, в основе соревнований на Кипре лежит принцип равенства атлетов со всего мира.
«Большое достижение для нашего вида спорта — ни одна страна не получила какой-то красный флажок, или белый, как все говорят. Каждый имеет право и участвовать в нашем первенстве», — подчеркивает Сергей Елисеев, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо.
Российские атлеты традиционно поборются за высшие награды. Что неудивительно, ведь искусство самообороны без оружия зародилось именно в нашей стране.
Напомню, что всего несколько дней назад завершился гран-при по боевому самбо. Триумфаторами на нем стали российские спортсмены.
Ранее 5-tv.ru писал, что соревнования в рамках Кубка генпрокурора РФ по стрельбе из лука прошли в Сириусе.