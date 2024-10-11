Массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости
Фото, видео: Смитюк Юрий/ТАСС; 5-tv.ru
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