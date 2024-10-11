На 97-м году жизни умерла вдова Роберта Кеннеди

Фото: www.globallookpress.com/Nancy Kaszerman

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Накануне ее госпитализировали после инсульта.

На 97-м году жизни скончалась вдова сенатора США Роберта Кеннеди Этель Кеннеди. Накануне ее госпитализировали из-за инсульта во сне. Печальное известие сообщил внук, бывший члены палаты представителей Джо Кеннеди III в социальной сети.

Родственник добавил, что его бабушка после себя оставила девятерых детей, 34 внука и 24 правнука.

Этель Кеннеди (девичья фамилия Скакель) является старшим представителем известной американской политической семьи. Она родилась 11 апреля 1928 года в Чикаго в семье бизнесмена Джорджа Скакеля и его экс-секретаря Энн Браннак. Когда девушке было 27 лет, ее родители погибли в авиакатастрофе. При этом у Этель было еще шесть братьев и сестер, она была предпоследним ребенком.

Этель и Роберт Кеннеди поженились в 1950 году. После избрания брата ее супруга — Джона Кеннеди — на пост президента США, они отправились в неофициальную поездку по 14 странам в рамках 28-дневной поездки доброй воли. В 1968 году Этель стала вдовой: Роберта смертельно ранили в возрасте 42 лет. После его убийства женщина публично заявила, что больше никогда не выйдет замуж.

За почти 18 лет брака у Роберта и Этель Кеннеди родилось 11 детей, но двое из них умерли. Одним из отпрысков знаменитой политической семьи из США является Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который не так давно баллотировался на пост президента Штатов от Демократической партии. Однако он завершил свою кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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