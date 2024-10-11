«Пустое место»: глава Воркуты назвал ликвидацию Дадина историей предателя

Фото, видео: Серебряков Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Родственники перебежчика в ряды ВСУ пытались вразумить его. Но он стоял на своем. За это и поплатился.

Ликвидация в зоне спецоперации Ильдара Дадина — воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) радикала — история типичного предателя. Такое мнение высказал глава Воркуты и участник СВО Ярослав Шапошников в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«История типичного предателя, который закончил свою жизнь именно как предатель. Я к таким людям не отношусь никак, они для меня пустое место, потому что вся история всей нашей страны доказывала, что Россия — государство исключительно положительное во всех смыслах этого слова. Те люди, которые предавали нашу Родину, они всегда заканчивали плохо, и всегда это было именно предательски. Этому нет оправдания», — сказал Шапошников.

Таких людей, как Дадин, киевская власть использует ради получения своей выгоды, отметил глава Воркуты. При этом жизнь их Украине абсолютно неважна.

«Когда враг получает предателя, он старается получить с него всю выгоду. И жизнь этого врага для нашего предателя абсолютно неважна. Никто предателей всерьез не воспринимает и всегда предателями жертвует. Предателей не любят нигде. Украина извлекла из него всю информационную выгоду и последнее, что можно было из него выжать — это его смерть», — добавил Шапошников.

Родственники идейного перебежчика в ряды ВСУ пытались вразумить его. Но он стоял на своем. За это и поплатился.

К слову, Дадин еще в 2014 году посещал майдан, разгуливая по нему вместе с украинскими радикалами. В России же он отсидел в колонии за неоднократные нарушения на митингах. Повторно на Украину он оказался после начала спецоперации. Киевская власть решила сразу отправить его на фронт.

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