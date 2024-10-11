P. Diddу подал иск против обвиняющих его прокуроров

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Рэпер уверен, что допущенная системой утечка информации нанесла непоправимый урон его имиджу.

Рэпер и продюсер P. Diddy (он же — Шон Комбс) выступил с иском против федеральных прокуроров США. Знаменитость винит их в незаконной утечке информации. Об этом сообщает портал ABC News.

Адвокаты Комбса поясняют, что досудебная утечка информации привела к разрушительной и предвзятой огласке. Они считают, что подобная вольность может повлиять на решение присяжных и их клиент будет лишен права на справедливый суд.

Согласно информации портала, в иске музыкальный магнат затрагивает действия Министерства внутренней безопасности в связи с обысками в его доме. Также он не согласен с работой федеральных прокуроров.

Кроме того, адвокаты звезды коснулись вопроса назначения даты суда.

«Г-н Комбс продолжает отстаивать свое право на скорый суд и намерен запросить дату суда в апреле или мае 2025 года, в соответствии с графиком судебных заседаний суда», — заявили адвокаты P. Diddy.

По сообщению портала, Комбс не признал себя виновным по уголовным обвинениям.

По последним данным, датой начала слушаний станет 5 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что частный джет P. Diddy замечен в Новой Зеландии. Общественность задается вопросом, кто тогда сидит в тюрьме вместо него.