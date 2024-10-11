Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Саутпорт

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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В городе ранее произошло нападение на танцевальный клуб, в ходе которого погибли люди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили британский город Саутпорт, где ранее произошла резня в танцевальном клубе. Об этом сообщает портал People.

Пара встретилась с родственниками подростков, которые погибли в клубе, пообщались с сотрудниками пожарной службы и врачами, помогавшими пострадавшим.

Трагедия в британском городе Саутпорт случилась в конце июля, трое детей погибли при нападении на танцевальный клуб.

Журналисты отмечают, что на встрече с родственниками ожидали только Уильяма. Но он прибыл вместе с супругой. Это второе ее публичное появление после завершения курса химиотерапии. Принцесса Уэльская выступила с заявлением в связи с поножовщиной.

По информации портала People, у Миддлтон может быть запланировано еще несколько мероприятий до конца года. Своим публичным выходом она дала понять, что готова вернуться к общественной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон оправилась после страшной болезни. Принцесса Уэльская частично вернулась к исполнению своих обязанностей.