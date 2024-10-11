Большое возвращение: Игорь Крутой подтвердил новости о концертах Леонтьева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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Артист планирует выступать на протяжение двух дней.

Народный артист РФ, композитор Игорь Крутой подтвердил распространившиеся в сети слухи о том, что Валерий Леонтьев приедет в Россию и выступит на сцене. Об этом артист сообщил в беседе с URA.RU.

«Я прилично волнуюсь, потому что 8–9 ноября состоятся мои юбилейные концерты, в которых гостями будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — писал Крутой на своей странице в социальной сети.

После начала пандемии Леонтьев перестал выступать, мотивируя отказ от концертов заботой о своем здоровье, а потом он и вовсе пропал из инфополя, перебравшись в США, где живет его супруга.

При этом в марте 2024 года, когда Леонтьеву исполнилось 75 лет, народный артист РФ объявил, что уходит со сцены из-за возраста. Почему он решил изменить свое решение — сам певец пока не комментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонтьев возмутился слухами о себе.