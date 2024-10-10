Как в кино: житель Турции встал из гроба во время похорон
В Стамбуле мужчина очнулся во время своих похорон
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Пожилой мужчина боролся с раком горла.
В районе Фатих в Стамбуле мужчина очнулся во время своих же похорон. Об этом сообщает NTV.
По информации СМИ, 80-летний Халит Байшу боролся с раком горла. Недавно он умер. 10 октября гроб с телом покойного доставили в мечеть Хаджи Ильяса Ятагана в городе Айвансарае для погребальной молитвы, однако прямо во время церемонии собравшиеся услышали странные крики. Они доносились из гроба.
По словам дочери Байшу, отец кричал, просил о помощи и стучал по крышке гроба. Вся семья находилась в состоянии шока.
«Раньше мы смотрели это в кино, а теперь видим эту ситуацию вживую», — прокомментировал случившееся сын покойного.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пожилого мужчину в больницу, однако вскоре он все же скончался. Когда медики убедились, что мужчина действительно мертв, его вновь положили в гроб и похоронили на стамбульском кладбище Эйюп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита разыграла собственные похороны.