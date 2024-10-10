Повернул на восток: актер Милош Бикович снялся с китайской актрисой в новом фильме «Красный шелк»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Представлен новый трейлер к детективу, рассказывающему о событиях 1927 года.

Актер Милош Бикович исполнил главную роль в новом фильме «Красный шелк». Как он рассказал, зрителя зацепит закрученный сюжет и «восточный ветер», пришедший из Китая с артистами, языком и эстетикой этой страны.

«После нашего сотрудничества с (режиссером. — Прим. ред.) Андреем Волгиным на фильме „Балканский рубеж“ я был уверен, что этот проект будет снят очень красиво и динамично. Мне кажется, фильм получился удачным, и зрителям понравится такой свежий взгляд на историческое кино. Особенно цепляет закрученный сюжет и „восточный ветер“, который приходит к нам из Китая вместе с китайскими артистами, эстетикой этой страны и языком, который мне давался с трудом, но, надеюсь, все удалось», — сказал Бикович.

Детектив «Красный шелк» сняла кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входят в холдинг Национальная Медиа Группа, НМГ). Режиссером картины является Андрей Волгин. Главные роли исполнили Милош Бикович и китайская актриса Чжэн Ханьи. Также в съемках приняли участие другие звезды российского кинематографа — Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова.

Огромная команда художников трудилась над созданием костюмов и декораций. Благодаря их труду, в картине интерьер вагона ресторана в поезде стал настоящим шедевром.

Большинство трюков актеры выполняли самостоятельно. Так, одна из сцен с участием Биковича и китайских актеров снималась на протяжении двух дней. Команде потребовалось немало усилий для нее. В частности, требовалось запечатлеть момент, в котором привязанные тросами актеры прыгали с высокой скалы на границе России и Финляндии, где снимали исторический регион Маньчжурию.

Кинокомпания представила новый трейлер к фильму «Красный шелк». Как подчеркнул Волгин, он наглядно показывает, что действия картины не замкнуты в поезде. По его словам, Транссибирский экспресс, представленный в кино, — это лишь одно из сюжетных условий.

«Масштаб фильма охватывает множество локаций и приключений, с которыми придется столкнуться героям. Это большое кино с изобретательным экшеном, колоритными персонажами и захватывающим детективным сюжетом», — рассказал режиссер.

История в детективе «Красный шелк» разворачивается в 1927 году. Транссибирский экспресс. Секретные документы, которые определят ход истории, перевозятся через всю Россию. При этом в поезде едут иностранные разведчики и головорезы, скрывающиеся под видом обычных пассажиров. Эти люди готовы на все ради документов. Раскрыть общего врага должны молодой красноармеец и бывший царский агент.

Премьера фильма состоится 20 февраля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущие премьеры фильмов объявили на петербургском контент-форуме. «НМГ Кинопрокат» готовит к выходу больше десяти больших проектов. В их числе детектив «Красный шелк».