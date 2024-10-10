Российские ветеринары разработали курс омоложения для кошек и собак

Фото: 5-tv.ru

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Новаторский метод улучшает состояние суставов пожилых животных.

Российские ветеринарные врачи разработали курс омоложения суставов для кошек и собак. Об этом сообщает URA.RU.

Речь идет о процедуре плазмолифтинга, которую предлагают специалисты Магнитогорской ветеринарной станции. Она представляет собой инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами из крови самого животного. Ее вводят в сустав питомца, тем самым снижая воспаление и болевой синдром.

Как следствие, состояние суставов улучшается. Это позволяет избежать более серьезных вмешательств, например, операций. Процедура может помочь не только пожилым животным, но и щенкам с повреждениями связок.

За новаторский метод авторы курса получили бронзовую медаль выставки «Золотая осень», которая проходила в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья. Специалисты отметили, что участники испытания показали высокие уровни депрессии, тревоги и ангедонии.