Футболиста сборной Греции Болдока нашли мертвым в бассейне

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Спортсмену скончался на 32-м году жизни.

Защитник сборной Греции по футболу Джордж Болдок скончался в бассейне собственного дома. Об этом сообщает издание Sport24.

По информации СМИ, со спортсменом попыталась связаться его жена, однако он не отвечал ей. Тогда женщина попросила проверить Болдока хозяина дома, он и обнаружил футболиста мертвым в бассейне.

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле Болдока обнаружено не было. Ему был 31 год.

«Футбольный клуб „Шеффилд Юнайтед“ шокирован и крайне опечален известием о кончине Джорджа Болдока. Искренние соболезнования от всех, кто связан с „Шеффилд Юнайтед“, семье и друзьям Джорджа», — уточняется в официальном сообщении футбольного клуба, за который играл Болдок.

Летом 2024 года Болдок подписал контракт с греческим ФК «Панатинаикос».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны новые детали смерти американского актера Мэттю Перри. Он, как и Болдок, был обнаружен мертвым в бассейне своего дома. Один из врачей актера — Марк Чавес — признался в сговоре с целью распространения кетамина, от передозировки которым скончался артист.