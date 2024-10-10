Суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В доступе «королевы марафонов» более 277 миллионов рублей.

Суд снял арест с части счетов «королевы марафонов» Елены Блиновской, чтобы та смогла погасить налоговую задолженность. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — огласила приговор судья.

Сторона защиты настаивала на снятии ареста с условием, что деньги сразу переведут на счет налоговой инспекции. В решении суда утверждается, что речь идет примерно о 97 миллионах рублей в различных банках России.

Также суд снял арест с разного имущества Блиновской на суммы 72 миллиона рублей, 56 миллионов рублей, 34 миллиона рублей, 12 миллионов рублей, шесть миллионов рублей, три миллиона рублей, 572 тысячи рублей и еще три миллиона рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО. 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Согласно документам, «королева марафонов» должна налоговой 1 239 679 149 рублей. Прежде суд разрешил ей продать квартиру для погашения долга. На прошлой неделе адвокат Блиновской Иван Морозов сообщил, что сделка купли-продажи недвижимости в ЖК «Донской Олимп» была совершена на сумму 90 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская обратилась в суд из СИЗО с жалобой на незаконную продажу своих курсов. По словам заявителя, сторонняя компания продолжает торговать ее авторскими марафонами через интернет.