«Дети бесстрашные пошли»: Прилучный удивляется смелости сына и дочери

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/zepyur_brutyan

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Актер отвел детей на аттракционы.

Актер Павел Прилучный проводит время со своими детьми от экс-супруги. Семейным видео поделилась жена актера Зепюр Брутян в своих соцсетях.

Недавно Прилучный решил устроить детям незабываемый день и повел их на аттракционы. Как видно на кадрах, актер с детьми кружились на каруселях, а потом отправились в боулинг.

Больше всего отца семейства впечатлил прыжок детей с вышки со страховкой. Прилучный был поражен.

«Дети бесстрашные пошли…» — сказал актер.

Известно, что старший сын Прилучного Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце сейчас живет с отцом и его женой. На днях к актеру переехала и его дочь Мия.

Звезда серила «Жизнь по вызову» борется с экс-супругой за полную опеку над детьми. Нынешняя жена Прилучного Брутян нашла общий язык с пасынком и падчерицей и отлично к ним относится, однако она заверила, что не принимает участие в семейных разборках супруга. Какое решение примет суд по делу об опеке — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный высказался о желании забрать сына у матери.