Лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО

Фото: Александр Река/ТАСС

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О трагедии сообщил командир спецназа Апти Алаудинов.

Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер» погиб в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Погиб наш дорогой брат „Киллер“. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он в посте под видео.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Семену Еремину. Журналист при жизни одним из первых услышал сырую версию композиции.