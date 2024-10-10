Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

МО: войска Украины за сутки потеряли более 200 боевиков в Курской области

Фото: Александр Река/ТАСС

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Российские силы отразили две вражеские атаки в направлении Любимовки и Камышевки.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают вытеснять украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область. Только за минувшие сутки противник потерял более 200 националистов, а также военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

В частности, подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. Кроме того, бойцы РФ смогли отразить две вражеские атаки в направлении Любимовки и Камышевки.

В ходе боев было нанесено поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Также ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области. Речь идет о следующих населенных пунктах: Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 550 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 бронированных машин, 590 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО за ночь сбили 92 дрона ВСУ над регионами РФ и Азовским морем. Только над одним Краснодарским краем вражеских БПЛА было около 50, а над Курской областью — 12.