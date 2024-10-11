Врач Соломатина: пить воду с лимоном нельзя при заболеваниях ЖКТ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Существует ряд заболеваний, при наличии которых этот напиток может только навредить организму.

Считается, что даже один стакан воды с лимоном в день оказывает практически чудотворное влияние на организм. Такой напиток помогает поддержанию иммунитета, улучшает работу пищеварительной системы, способствует снижению веса, очищению печени и почек, а также выводит токсины из организма. Так ли это на самом деле? Или же есть люди, которым вода с лимоном строго противопоказана? 5-tv.ru помогла разобраться в этом вопросе врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Теплую водичку с лимоном совершенно не плохо употреблять, но здоровому человеку», — отметила эксперт.

По словам врача, пить много жидкости с утра необходимо как минимум потому, что за ночь мы теряем очень много влаги: дышим, потеем, происходит метаболический процесс.

Вот плюс воды с лимоном, которые перечислила Соломатина:

Большое количество антиоксидантов;

Биофлаваноиды;

Витамин C;

Большое количество калий;

Мочегонный и желчегонный эффект;

Профилактика образования камней в почках;

Поддержание кислотно-щелочного баланса.

Однако, по словам диетолога, именно в последнем пункте кроется нюанс, из-за которого вода с лимоном будет оказывать положительный эффект далеко не на любой организм.

Этот напиток противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, с забросом соляной кислоты, при Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). К тому же, напомнила врача, лимон относится к цитрусовым, а значит является аллергеном.

«Не нужно чрезмерно увлекаться. Поддерживающий эффект в любой случае будет, но, главное — не переусердствовать», — подчеркнула диетолог.

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