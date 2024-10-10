Макрон прокомментировал ролик его поцелуя с мужчиной: «Видели миллионы»

Макрон заявил, что ролик его поцелуя с мужчиной видели миллионы людей

Фото: www.globallookpress.com/Dominik Butzmann

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Видео, в котором фигурирует президент Франции, стремительно завирусилось в Сети.

Опубликованное в Сети видео, на котором якобы французский лидер Эммаунэль Макрон целуется с мужчиной, посмотрели миллион человек. Об этом сам президент заявил в беседе с Variety, указав, что ролик — фейк. Он был создан с помощью нейросетей.

«Этим летом смотрел видео, смонтированное так, будто я целуюсь с одним из наших мужчин-охранников. Запись посмотрели миллионы людей. Не считаю это плохим*, но оно не отражает реальность», — прокомментировал ситуацию Макрон.

По словам президент Франции, использование нейросетей в корыстных целях может ввергнуть эмоционально уязвимых людей в депрессию. Кроме того, нейросети можно использовать для дезинформации, что может «нарушить демократию», считает Макрон.

Именно поэтому французский лидер выступил за законодательное регулирование искусственного интеллекта. В частности, он предложил ввести правило, в соответствии с которым создатели подобного контента будут обязаны маркировать свои посты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бразильский боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже.

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