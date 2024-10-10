«Это его желание»: Прилучный впервые высказался о желании забрать сына у матери
Прилучный заявил, что его сын Тимофей сам хочет жить с отцом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Актер продолжает делить детей с бывшей женой Агатой Муцениеце.
По итогам последнего судебного заседания об опеке над детьми между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным выяснилось, что старший сын Тимофей, вероятнее всего, останется с отцом, а Мия — с матерью. Журнал 7Дней.ru побеседовал с Прилучным и узнал у него детали.
По словам актера, с момента развода с Агатой он все свободное время старается уделять детям. Сейчас, к примеру, Муцениеце уехала в отпуск, а Мия с Тимофеем остались у папы. Прилучный подчеркнул, что сам он ездит отдыхать с детьми по несколько раз в год, а также проводит с ними все важные праздники.
Актер заявил, что жить с отцом — это желание Тимофея. В то же время Мия захотела остаться с мамой.
«Он очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания», — заключил Прилучный.
Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.
После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов на детей и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену об установлении опеки над детьми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце жалеет о начале судов с бывшим мужем.