Один из величайших: теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gao Jing; 5-tv.ru

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Спортсмен признается, что для него это стало трудным решением.

Один из величайших теннисистов мира завершил карьеру: испанец Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального спорта.

В своем обращении к поклонникам он заявил, что это было трудное для него решение, однако возраст берет свое. Спортсмену 38 лет.

Его последним турниром станет Кубок Дэвиса в ноябре. За свою длинную карьеру Надаль 22 раза становился победителем турниров Большого шлема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ушел из жизни бывший тренер звезды российского тенниса Марии Шараповой Роберт Лансдорп. Из-под его крыла вышли многие успешные игроки.

Известность Лэнсдорп получил в 1979 году, когда его воспитанница Трэйси Остин в свои 16 лет стала самой юной победительницей US Open в женском одиночном разряде. Среди других подопечных Роберта, выигрывавших турниры Большого шлема, Пит Сампрас, Линдсей Дэвенпорт и Мария Шарапова, которые также в разное время становились первыми ракетками мира.