Экстремальные условия и экологичность: как Россия планирует осваивать Арктику

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тему обсудили на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

На Международном газовом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, обсуждают Арктический вектор российской энергетики. Это тема открытой лекции главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Он подчеркнул: освоение этой территории должно идти экологически безопасными методами, и перед специалистами стоят сложные задачи. Среди них — создание новых материалов, пригодных для работы в экстремальных условиях. Впрочем, как подчеркнул президент Национального исследовательского центра, у нашей страны в этом накоплен огромный опыт.

«В 1958 году была спущена на воду первая атомная подводная лодка, наша „Ленинский комсомол“, которая установлена в Кронштадте, кто не был, рекомендую туда сходить. Там же стоит памятник трижды герою академику Александрову — отцу советского атомного флота. И на следующий год был спущен на воду первый в мире атомный ледокол „Ленин“. И сегодня мы — единственная страна, имеющий ледокольный флот, а значит гарантировано внеконкурентное присутствие в высоких широтах», — сказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По мнению Михаила Ковальчука, специалистам также необходимо уделять особое внимание реабилитации акватории и сохранению биоразнообразия Арктической зоны.