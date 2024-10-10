«Одно из приоритетных»: как развиваются отношения России и Таджикистана

Фото, видео: Нозим Каландаров/ТАСС

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Страны сотрудничают в самых сферах.

Сотрудничество с Таджикистаном — одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она находится в республике с официальным визитом.

Страны сотрудничают в самых сферах. Одним их важных направлений стали наука и образование. В отечественных вузах сейчас обучается более 36 тысяч студентов из Таджикистана. Кроме того, государства ведут совместную работу в области машиностроения, энергетики, добычи полезных ископаемых и торговли. В прошлом году объем товарооборота превысил сумму в миллиард долларов.

«Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находится в числе приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности Верхней палаты российского парламента. Я рада констатировать, что наши страны поступательно развивают отношения стратегического партнерства, союзничества. Сегодня более 70 уже субъектов Российской Федерации поддерживают прямые торговоэкономические связи с Таджикистаном. В настоящее время заключено свыше 80 соглашений», — сказала Матвиенко.

В Парке Победы Душанбе председатель Совфеда почтила память воинов, павших в годы Великой Отечественной. Там прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.