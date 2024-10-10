Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Предварительно, пилот успел эвакуироваться.

Самолет Як-130 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По информации агентства, пилот успел катапультироваться, он госпитализирован.

В произошедшем разбирается государственная комиссия. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиационной техники.

Не так давно стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Пакистане, на борту которого находились россияне. Российские дипломаты сообщили, что при крушении погибли два гражданина РФ и один белорус. Всего на борту разбившегося судна находились 14 человек, шестеро из которых погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном крушении вертолета на Камчатке. На его борту находилась туристическая группа из 19 человек и три члена экипажа. Все они погибли. После трагедии специальная комиссия выявила более десятка нарушений в деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежало воздушное судно.