Магнитные бури уже скоро: огромное облако плазмы летит к Земле

Фото: 5-tv.ru

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Прогнозируется неблагоприятная обстановка в геомагнитном поле в ближайшие два дня.

Вспышки рекордных размеров балла X1.8 произошло 9 октября на Солнце, поэтому к Земле сегодня летит облако плазмы. В четверг, 10 октября, прогнозируются магнитные бури. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Прогнозируется неблагоприятная обстановка в геомагнитном поле в ближайшие два дня в связи с крупными вспышками на Солнце.

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — сказал он.

Как напомнил Богачев, выброс от недавней вспышки на Солнце задел планету лишь краем и не вызвал значительных изменений в геомагнитном поле. Однако в этот раз пламенное облако исключительных размеров и «Земле уклониться не удастся».

Кроме того, облако имеет неоднородную структуру по плотности и скорости. В случае самого неблагоприятного сценария Землю накроют магнитные бури самого высшего — пятого уровня.

При этом наиболее вероятно, что возмущения будут мощностью G4. По словам Богачева, приход плазмы возможен после 11:00 по московскому времени.

Следует отметить, что ученые используют индекс G для обозначения степени интенсивности геомагнитной бури. По этой шкале выделяются пять уровней. Если говорить об ожидаемом четвертом, то это очень сильные бури, происходящие примерно 100 раз за цикл. Они провоцируют проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Также способны на несколько часов ухудшить спутниковую навигацию, а еще создать электрические токи.

G5, или пятый уровень — экстремально сильные бури, которые случаются до четырех раз за цикл. Эти магнитные бури способны разрушить электросистемы, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Согласно официальным исследованиям, именно во время магнитных бурь незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, при этом три четверти населения Земли жалуется на плохое самочувствие. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако это не значит, что ухудшению здоровья не подвержен здоровый человек, который не страдает хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощная магнитная буря началась на Земле во вторник, 8 октября. Ожидалось, что она закончится днем того же дня. При этом 9 и 10 октября магнитосфера прогнозируется спокойной.