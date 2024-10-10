Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»

Фото, видео: Reuters/Ricardo Arduengo; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже известно о первых жертвах стихии.

Ураган «Милтон» разрушил в американском штате Флорида порядка 125 домов. Об этом заявил глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри в ходе брифинга, его слова приводит ABC News.

«По предварительным данным, было разрушено около 125 домов, «большинство из которых — передвижные дома и дома престарелых», — говорится в публикации

Власти стараются помочь самым уязвимым категориям для обеспечения их безопасности.

Что за ураган «Милтон»

Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru

Это наимощнейший тропический циклон, сформировавшийся в результате продолжительного тропического шторма, возникшего в западной части Карибского моря. Он прогнозировался настолько мощным, что метеорологи даже призывали ввести новую шестую категорию, чтобы описать его силу.

За последние 50 лет количество разрушительных ураганов увеличилось в разы. Чтобы понять происходящее, самолеты метеоразведки направляют в эпицентр урагана. Сильнейший ураган за последние сто лет дал повод задуматься о всей климатической ситуации на планете.

О приближении «Милтона» к штату Флорида сообщалось еще в начале недели. Он надвигался из Атлантики со скоростью 14,5 километров в час с порывами ветра до 287 километров в час. На днях «Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале видео с ураганом, снятое с борта Международной космической станции (МКС).

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в американской истории. Мощность этого циклона больше даже «Катрины» 2005 года.

Национальная метеорологическая служба США прогнозировала, что «Милтон» может стать тяжелейшим ураганом за последние 100 лет. Местные СМИ моделировали последствия разгула стихии. Часть штата Флорида может уйти под воду на глубину нескольких метров.

Подготовка к урагану «Милтон»

В связи с надвигающейся угрозой во Флориде началась массовая подготовка. В частности, в штате отменили более 1,5 тысячи пассажирских и грузовых перелетов, закрыли порт Тампа, отменили плату за проезд по главным трассам и разрешили водителям передвигаться по обочинам.

В штате объявлено чрезвычайное положение. Джо Байден и Энтони Блинкен даже отменил поездку в Германию, где собирались обсудить и поддержку Украины. Они намерены держать ситуацию на личном контроле. Но американцы, которые до сих пор приходят в себя после прошлого урагана «Хэлен», этот порыв не оценили.

Была проведена одна из крупнейших эвакуаций в истории Флориды. Так, преддверии урагана из штата уехали более пяти миллионов человек. Однако многие еще остаются в смертельной опасности. Особенно в тяжелой ситуации оказались пенсионеры.

Стоит отметить, что на выезде из штата образовалась пробка протяженностью почти 50 километров. К проблемам прибавилась катастрофическая нехватка топлива на АЗС. Во избежание беспорядков бензовозы ехали во Флориду в сопровождении полиции, но четырехполосный хайвей все равно не справлялся с потоком.

Оставшиеся в штате американцы буквально приколачивали свои дома, машины и лодки к земле. Они заготавливали мешки с песков и заколачивали окна, а в магазинах опустошили полки с продуктами.

«У нас есть бензин, еда, два генератора, переносные кондиционеры, чтобы таскать их из комнаты в комнату. Думаю, мы справимся», — рассказал местный житель Томми Холл.

Приближающийся к Флориде ураган «Милтон». Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

Кроме того, американский президент Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен даже отменили поезду в Германию, где собирались обсудить поддержку Украины. Лидер страны пообещал держать тяжелую ситуацию под личным контролем.

«Милтон» обрушился на Флориду

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды в среду, 9 октября. Первым принявшим на себя удар стал город Тампа. Стихия сопровождается мощными ливнями и торнадо. По мере движения в сторону западного побережья Флориды «Милтон» усиливался до максимальной — пятой категории. Он принес с собой смертельно опасные штормовые волны и сильнейший ветер.

Позже Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган ослаб до третьей категории, а в дальнейшем и до второй. Постепенно его сила стала спадать. К настоящему времени ему присвоили уже ранг первой категории. Сила «Милтона» составляет около 145 километров в час, а порывы ветра — почти 25 километров в час.

«Милтон» сносил абсолютно все на своем пути. Ветер был настолько сильный, что переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнями. Сообщалось о разрушении сотни домов. Также из-за урагана более 2,6 миллиона человек остались без электричества во Флориде. Кроме того, уже известно о первых жертвах в округе Сент-Люси на восточном побережье штата.

«Хотя офис шерифа не назвал точную цифру, они подтвердили, что в результате торнадо, обрушившегося сегодня на этот район, погибло множество человек», — сказал шериф округа, его слова приводит телеканал Fox News.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле.