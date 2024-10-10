Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины.

На Моховском разрезе в Кемеровской области произошло обрушение грунта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК)по Кузбассу в Telegram-канале.

Все случилось в ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО «УК «Кузбассразреуголь» в Беловском муниципальном округе, уточнили в ведомстве.

«При производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в загоревшемся в Хабаровске театре прогремел взрыв и обрушилась стена. Причем в здании находились три человека в момент ЧП.