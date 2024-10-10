Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

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День обещает быть непростым — важно вовремя остановиться и не дать себе перетрудиться.

Середина рабочей недели для многих покажется непростой, этот четверг обещает стать одним из самых сложных. Однако все обязательно получится, главное — не расслабляться. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Порой некоторые дни начинаются отлично, только вот с приближением обеда словно «рассыпаются» — 10 октября можно столкнуться с именно таким ощущением. Поэтому стоит успеть выполнить все незаконченные дела до 14:00 по московскому времени: заполнить необходимые документы, сдать отчеты. Луна и Сатурн будут помогать друг другу.

А вот после 14:00 все пойдет наперекосяк.

«Самое время пробивать стену лбом, отстаивать свою позицию и свои права — квадрат Луны и Солнца намекает, что договориться с кем-то о чем-то будет очень сложно», — поделилась астролог.

Последние часы суток пройдут под покровительством воинственной оппозиции Луны и Марса. Именно поэтому стоит лечь пораньше, чтобы избежать ненужного «кровопролития».

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