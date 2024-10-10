Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артист столкнулся с большими трудностями при поиске костюмов, в которых участники коллектива выступали все эти годы.

Певец Сергей Жуков пожертвовал для съемок фильма о группе «Руки Вверх!» личный дневник и майку. Большую часть костюмов внезапно нашли у другого бывшего участника коллектива. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере картины.

«Нас очень выручил Леша Потехин, потому что позвонил и сказал: „Почему вы мучаетесь, ищете на всяких этих барахолках старые костюмы, у меня два мешка лежит моих костюмов старых“. Я говорю: „Ты серьезно не выкинул костюмы?“ Он говорит, что да», — признался Жуков.

Певец добавил, что раритетные костюмы все это время лежали у Потехина в Новокуйбышевске, откуда он родом. Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, что сам пожертвовал для картины не так много.

«Моих костюмов не сохранилось — кроме одной майки. Все остальное пришлось уже кастомизировать. Вроде все получилось», — не стал скрывать певец.

Жуков отметил, что для съемок байопика об их поп-группе использовал и его личный дневник. По мнению артиста, тогда он совершил большую ошибку, отправив сканировать целиком все фотоальбомы без сортировки.

«Потом получили пленки, перелистываем. Уже электронные в компьютере смотрим и говорим: «Леша, какой адрес у этой фирмы? Надо срочно ехать уничтожать все исходники. Они же все это видели, мы дураки! Зачем мы отдали все? Надо было сначала отсортировать!» — рассказал Жуков.

При этом артист уверен, что в фотоальбомах «ничего такого нет». Однако певец не сомневается, что поклонники уже могут найти эти фотографии в Сети.

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