Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Российские силы ПВО за ночь сбили 92 дрона ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Только над одним Краснодарским краем вражеских БПЛА было около 50.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России в ночь на 10 октября пресекли попытки войск Украины атаковать российскую территорию с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В минувшую ночь украинские боевики выпустили 92 дрона. Преобладающее количество беспилотников было перехвачено над Краснодарским краем — там их уничтожили 47 единиц. Также в небе над Курской областью сбили 12 беспилотников, над Ростовской — девять, над Брянской — четыре, над Белгородской и Республикой Крым — по два.

Еще один дрон удалось уничтожить над Воронежской областью. Пресечена и попытка ВСУ атаковать акваторию в районе Азовского моря. Силы ПВО над этой территорией сбили 15 беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Инцидент находится на контроле региональных властей.