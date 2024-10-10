Два человека погибли при пожаре в «Доме-корабле» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пламя охватило площадь в 55 квадратных метров.

Два человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном «Доме-корабле» на Большой Тульской в Москве. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечалось, что сотрудники МЧС России спасли 14 человек из горящего дома. Среди них была пенсионерка, которая надышалась дымом. Ее увезли в больницу в карете скорой помощи. Самостоятельно покинуть здание смогли 80 человек, их жизням ничего не угрожает.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже 16-этажного дома. Пламя охватило площадь в 55 квадратных метров. На месте возгорания работали 47 специалистов и 15 единиц техники. Огнеборцы в итоге смогли ликвидировать пожар.

Жильцы дома также сообщили 5-tv.ru, что причиной возгорания в квартире, вероятно, могло стать воспламенение проводки. В прошлом месяце тоже происходило возгорание. При этом, дом не газифицированный.

Ранее 5-tv.ru писал про пожар в доме на Севере Москвы, тогда в квартире нашли много газовых баллонов.