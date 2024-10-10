Российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В будущем разработки могут быть использованы в сферах военной разведки экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Ученые лаборатории нейробиоморфных технологий Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают уникальные зооморфные беспилотные движущиеся аппараты, которые в отличие от человекоподобных повторяют структуру и способы передвижения различных животных.

На данный момент сконструированы прототипы нескольких орнитоптеров — роботизированные птицы робособаки, а также роборыбы, на них можно отработать некоторые функции будущих более совершенных машин.

«Основное — это совместить нейроуправление с экспериментальным образцом, который у нас имеется, для обучения этой робоптицы видеть окружающую среду, ориентироваться в пространстве, знать, куда лететь и что нужно делать для того, чтобы компенсировать какие-то неблагоприятные воздействия на пути», — рассказал «Известиям» инженер лаборатории Владимир Щапин.

Специалисты создали несколько прототипов различных моделей, имитирующих конкретные биологические виды с разными «анатомическими» особенностями. Это, в том числе, роботизированная ворона, с ее помощью проверяют подъемную силу при изменяемой площади крыла. А робот-канюк используется для испытания подъемной силы тяги при максимальной нагрузке.

Стоит отметить, что работы по созданию биоморфных и зооморфных роботов ведутся уже давно. Первые образцы появились еще в начале нулевых. Такие аппараты могут применяться при обеспечении безопасности. Роботы-пауки, к примеру, могут обнаруживать опасные утечки, проникая в труднодоступные места, а роборыба может изучать морскую жизнь и наблюдать за подводными обитателями.

Хоть идея не нова, полноценного рынка зооморфных роботов в России пока нет. Во-первых, из-за трудоемкого производства. Во-вторых, каждый из подобных проектов усложнен узкой специализацией. Но прогресс неумолимо движется, а направление обращает на себя все больше внимания и активно развивается.

Так, большой шаг инженеры сделали после внедрения самообучающихся ИИ и нейронных сетей. В будущем разработки могут быть использованы в сферах военной разведки экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Ранее 5-tv.ru выяснял, насколько продвинулась российская наука в области квантовых технологий.