Алена Яковлева поддержала Муцениеце в конфликте с Прилучным: «Детей жаль»

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Не согласившись с иском бывшей жены об увеличении алиментов, актер потребовал полной опеки над сыном и дочерью. А потом перевез их к себе.

Народная артистка РФ Алена Яковлева, коллега Агаты Муцениеце по сериалу «Я знаю твои секреты», встала на ее сторону в конфликте с Павлом Прилучным. Развод звезд «Закрытой школы» состоялся в 2020 году, и поначалу им удавалось сохранять нейтралитет. Войну Агате бывший муж объявил, когда она через суд решила добиться увеличения алиментов, так как сочла сумму в 100 тысяч рублей в месяц недостаточной.

Дети экс-супругов, восьмилетняя Мия и 11-летний Тимофей, остались жить с мамой. Через два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, и вскоре у пары родился малыш, которого назвали Микаэлем. Со старшими наследниками мужа актриса подружилась, да настолько, что начала вмешиваться в его разборки с бывшей.

Молодое семейство не обрадовалось и Муцениеце в суде, и началась битва. В ответном иске Прилучный потребовал полной опеки над детьми, хотя препятствий к общению с ними никогда не имел.

Летом он перевез к себе Тимофея, через некоторое время мальчик перестал разговаривать с матерью и младшей сестрой. Агата уверена, что без влияния папы и мачехи не обошлось. Недавно в дом Павла и Зепюр переехала и Мия. Неужели с родной мамой им хуже, чем в семье отца? Может ли Муцениеце проиграть дело об опеке? Она осознает риски и открыто говорит — зная, что к этому прилет, ни за что не подала бы иск против Прилучного.

Алена Яковлева в интервью изданию VOICE вступилась за Агату Муцениеце.

«На площадке она каждую секунду была на связи с детьми. Она любит их, много ими занимается. Это не мешало работе, но я видела, что она постоянно находилась с ними на связи. Она крайне эмоционально и ответственно относится к ним», — поделилась Яковлева.

Актриса сама переживала похожую ситуацию. До 14 лет ее дочь Мария не общалась с отцом Кириллом Козаковым, так как он не проявлял к ней никакого интереса. По словам Яковлевой, в таких конфликтах дети становятся заложниками ситуации. А исход зависит от заинтересованности родителей, их готовности договариваться.

«Детей жаль всегда в таких ситуациях. Я считаю, что лучше один хороший родитель, чем два плохих», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный прокомментировал дележку детей с бывшей женой.