«Я этот крест понесу»: Григорий Лепс рассказал об изменах бывшей жене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Экс-супруга артиста Анна Шаплыкова, подарившая ему троих детей, подала на развод в декабре 2021 года.

Народный артист РФ Григорий Лепс разоткровенничался о своих отношениях с бывшей женой, танцовщицей Анной Шаплыковой. В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым он признался, что своим поведением «похоронил» брак. Музыкант и раньше не скрывал, что не был хорошим мужем, на этот раз он прямо заявил об изменах и добавил, что теперь остается только смириться со своей судьбой.

Лепс и Шаплыкова прожили вместе почти 20 лет, в этом браке на свет появились трое детей. В декабре 2021 года супруга певца подала на развод, и эта новость стала шоком для поклонников и некоторых коллег. По итогам этой болезненной истории артист признает все свои ошибки и старается сделать все, чтобы сохранить хорошие отношения с бывшей.

Григорий Викторович винит в разрыве только себя, так как в расставании, считает он всегда виноват мужчина, если он «считает себя мужчиной». Артист благодарен экс-возлюбленной за все.

«Все люди ошибаются. Я явно совершил в своей жизни огромное количество ошибок. Мне за них стыдно… Я похоронил наши отношения своим поведением. Меня, наверное, могут простить за мое предательство. Но тут я сам себя просто не прощу. Я этот крест так и понесу», — сказал Лепс.

В последнее время 62-летнему артисту приписывают роман с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Пара не раз появлялась на светских мероприятиях, и никакой двусмысленности в интервью Лепс не допускал, представляя Кибу как свою невесту. Однако без споров о правдивости этой связи не обходится. Юная избранница то признается певцу в любви, то заставляет сомневаться в собственной искренности и высмеивает девушек, которые встречаются с немолодыми мужчинами.