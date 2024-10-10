Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 18 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Сегодня это — одна из крупнейших в мире цифровых экосистем.

Совершеннолетие отмечает сегодня самая популярная в России и странах ближнего зарубежья социальная сеть: «ВКонтакте» — 18 лет. Его создавали как средство общения студентов. А спустя годы — это одна из крупнейших в мире цифровых экосистем для творчества, образования, развлечения и бизнеса. Причем, все продукты — уникальные и не похожие на зарубежные аналоги.

В каком направлении будет развиваться IT-компания? Из штаб-квартиры «ВКонтакте» — передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В легендарном Доме Зингера в Петербурге вот уже 14 лет находится штаб-квартира «ВКонтакте». Можно подглядеть, как работают лучшие айтишники страны. На вершине доме Зингера — купол. Сюда мало, кто поднимается, лестница довольно крутая.

Как раз накануне совершеннолетия социальной сети в штаб-квартире провели реновацию. Тут не только любуются красотами Петербурга, но и работают, да еще как! 18 лет назад «ВКонтакте» начинал как закрытая сеть для студентов. Вступить можно было только по приглашениям. Теперь здесь все, что может понадобиться человеку в современной технологической реальности.

«Это платформа, где люди общаются, занимаются бизнесом, учатся», — говорит руководитель внутренних коммуникаций «ВКонтакте» Мария Ансова.

«Привет, это Акмаль. За эти годы вы стали номером один в России и не только, и стали намного больше, чем просто социальной сетью», — говорит певец и автор песен Акмаль.

«Желаю развития всем вашим сервисам, а особенно „VK Видео“. Потому что он мне нравится больше всего», — говорит блогер, певица Милана Хаметова.

Можно совершать видеозвонки, знакомиться, заниматься спортом, разрабатывать приложения.

«Наш фокус — это улучшение рекомендательных систем. Чтобы пользователю выдавался тот контент, который ему интересен», — говорит Ансова.

Что важно, они не догоняют зарубежные соцсети и IT-решения, а ищут свои и часто опережают всех. Идут постоянные исследования аудитории на научной основе. На языке умных ребят у мониторов, «ни одна фича не выкатывается сразу». Чтобы мотивировать технические умы, не иначе, здесь есть переговорные, например, с шуточной табличкой «пыточная» при входе. Так, видимо, пожелания аудитории воспринимаются чувствительнее. После такой экскурсии понимаешь: айтишники — народ особый.

Классические интерьеры, историческое здание. Меньше всего ожидаешь такое увидеть в современнейшей IT-компании, но это — Петербург.

В московском главном офисе есть свои фишки. Например, рабочее место для интроверта. Здесь снимаем VK клип, это — фирменная «фишка» «ВКонтакте». Можно настроить дизайн, подложить музыку, стикеры. Блогеры поймут: теперь можно создавать не один сюжет, а несколько на одну тему, и плейлисты.

Контент можно делать, не выходя из офиса «ВКонтакте». У айтишников есть даже своя музыкальная студия.

Кстати, авторы «ВКонтакте» начали получать за свой контент деньги без оформления самозанятости или юрлица. А это значит, что в России есть платформа, которая позволяет быть блогером, хорошо зарабатывать и не зависеть от капризов западных видеохостингов, которые даже в творчество примешали политику и просто заблокировали выплаты российским контент-мейкерам.

«Блогер — это маркетплейс для авторов и рекламодателей. Соотвественно, любой рекламодатель может придти и заказать рекламу у любого автора», — говорит директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Чего точно нет у западных конкурентов, так это такой активной оффлайн-жизни. «ВКонтакте» проводит VK Fest с любимыми артистами и «Фандом фесты» для поклонников анимэ, кейпопа, комиксов.

Здесь все время придумывают что-то новое. Например, продвижение жестового языка. В октябре заработал специальный чат-бот.

«Для меня лично было удивлением, что русский жестовый язык развивается, там есть слова «краш», «кринж», — говорит руководитель партнерского маркетинга «ВКонтакте» Павел Белов.

На чем сейчас сосредоточена социальная сеть? Задача, чтобы пользователь в один клик переходил на продукт, который интересен именно ему, и ничего лишнего.