Забрать тела погибших в Непале альпинистов мешают погодные условия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Egmont Strigl; 5-tv.ru

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Вертолету придется сделать несколько рейсов.

Плохие погодные условия мешают забрать тела погибших российских альпинистов в Непале.

Накануне вертолет попытался подняться на необходимую высоту, но был вынужден вернуться на базу. Сегодня пилоты попробуют повторить операцию. При этом приземлиться в горах возможности нет, а потому доставать тела и личные вещи погибших придется при помощи лебедки. Значит, потребуется совершить несколько рейсов.

Напомним, группа из пяти человек погибла при восхождении на одну из вершин в Гималаях. Альпинисты шли в связке и, вероятно, один из них сорвался, утянув за собой всех остальных.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии жена одного из погибших в Непале альпиниста. Она рассказала о трагедии. По ее словам, группу желающих покорить вершину собрал некий человек, который действовал не от лица определенной компании. Их было более десяти человек. В путь отправиться не получалось из-за непогоды. Не выдержав ожидания, часть группы все же выдвинулась, пока другие альпинисты остались дожидаться в лагере. Супруг женщины вышел в свой последний путь, предположительно, 30 сентября.