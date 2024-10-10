В два раза выросла доля отечественной косметики на российском рынке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Эксперты связывают тенденцию с изменением отношения потребителя к «своим» брендам.

Количество отечественных брендов косметики на российском рынке за последние два года выросло в два раза, а объем данной продукции превысил 40%. Об этом рассказала Анна Дычева, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, в беседе с «Известиями».

В данный момент в Москве проводится 31-я международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCharm. В мероприятии приняли участие 1,4 тысячи компаний, больше половины из них — российские производители, в том числе из регионов.

«Это связано сразу с несколькими факторами: прежде всего, потребители изменили свое отношение к российской продукции, люди начали смотреть на нее с большим интересом, чего мы не наблюдали ранее. Это стало серьезным триггером для улучшения статистики. Отечественные производители только способствовали этому процессу: компании начали запускать все больше продукции с интересными компонентами, например водорослями Белого моря, экстрактами трав с Дальнего Востока, что заинтересовало людей», — пояснила эксперт.

В России на данный момент продаются косметические средства около 32 тысяч торговых марок. Только за 2024 год на рынке появилось примерно 120 тысяч новых товаров. А прирост покупки отечественных продуктов составляет около 22%.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», покупатели стали иначе подходить к приобретению средств, что привело к более свободной покупке косметики. Об этом рассказала председатель организации Екатерина Тимошевская.

Стоит отметить, что по последним данным средний возраст покупателя косметичкой продукции снизился с 17 до 14 лет. И предпочтения они отдают уходовой, нежели декоративной косметике. Средний чек покупки на 2024 год — 10 тысяч рублей, на 2023 год он составлял шесть тысяч.

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