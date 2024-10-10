В Подмосковье от менингита умерла школьница

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По факту произошедшего Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после смерти 12-летней девочки от менингита в Наро-Фоминском городском округе.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая менингококковой инфекции у ребенка в городском округе Наро-Фоминск 7 октября 2024 года», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.

9 октября в Наро-Фоминском городском округе от менингита скончался подросток. Поздно ночью ребенка с температурой 40 градусов увезли в больницу.

По сообщению родителей, кожа ребенка покрылась синей сыпью, которая является признаком менингококковой инфекции. Позже диагноз подтвердил врач. Через несколько часов девочка скончалась в больнице.

Проводится эпидемиологическое расследование. В данный момент установлен круг лиц, который контактировал с зараженной. В данный момент они проходят вакцинацию и химиопрофилактику. Образовательным и медицинским учреждениям выдали предписания о проведении противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарными правилами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать развития плоскостопия.