Гуф и Айза снова вместе? Рэпер публично признался в любви бывшей жене

Фото: Instagram*/therealguf

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Скандальная парочка снова будоражит поклонников неоднозначными заявлениями.

Посчитать количество публичных ссор, расставаний и воссоединений рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) и его экс-супруги Айзы-Лилуны Ай, пожалуй, невозможно. История этой сложной любви длится более 15 лет, и сколько бы молодых жен не сменил исполнитель, имя бывшей всегда витает где-то рядом, а то и напрямую вмешивается в отношения. На днях артист снова вспомнил свою роковую женщину.

В соцсетях Гуф опубликовал скриншот из приложения «Натальная карта», в котором проверил свою совместимость с Айзой. Ожидаемо, программа выдала лучший результат — 100%. Кто бы сомневался, как говорится. Еще раз доказав себе, что все в его жизни неслучайно, рэпер поделился новостью, да еще и сопроводил пост строкой из собственной песни Ice Baby, некогда посвященной Айзе: «Я буду любить тебя, даже когда буду на небе».

Роковая женщина не заставила себя долго ждать. В интервью корреспонденту издания Super она даже не удивилась результатам проведенного Гуфом теста. Звезда напомнила, что знает музыканта много лет, воспитывает их общего сына Сэма, и вряд ли что-то в этом мире разрушит такую крепкую связь. Еще добавила, что все еще любит бывшего мужа, и это взаимно.

Даже звезды и карты Таро верят в чувства Гуфа и Айзы. ВКонтакте/Алексей Долматов/guf

«С этой любовью мы будем жить до конца своих дней. Может, у Леши другое мнение, но я думаю, что наша связь не только из-за Сэма. Она просто есть. Мы вдохновляем друг друга. Я всегда верю в Лешу и всегда буду считать его своим близким человеком. Но быть вместе нам сложно. Мы оба отлетевшие, а вместе мы точно покинем эту планету», — заявила Айза.

Что же касается самого Гуфа, он признался, что регулярно сталкивается с мыслью вернуть экс-супругу, но это практически невозможно. Объяснение своеобразное: годы прошли, скандальные влюбленные повзрослели и теперь выбирают себе партнеров помоложе, а ровесники их не интересуют.

Айза и Гуй поженились в 2008 году, в 2010-м стали родителями, а спустя еще три года возлюбленная ушла от артиста. Развод состоялся в 2014 году. Бывшая жена исполнителя открыто говорила, что устала от измен и поэтому решилась на расставание. При этом, по мусульманским канонам (а Айза ранее рассказывала в интервью, что Гуф ради нее принял ислам) они все еще женаты, так как после росписи в ЗАГСе еще и обвенчались в мечети, а процедуру расторжения этого религиозного брака не провели.

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