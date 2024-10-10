На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Юры

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчику срочно требуется пневмовибрационный жилет.

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День добрых дел на Пятом канале и сегодня наша помощь нужна маленькому Юре из Екатеринбурга. У мальчика сложное генетическое заболевание. Даже обычная простуда для него — смертельно опасна!

Но помочь Юре можно. Требуется специальное оборудование — пневмовибрационный жилет. Стоит он полтора миллиона рублей. Таких денег в семье нет.

Вся надежда на зрителей Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код. Он будет на экране в течение всего сюжета.

Юра начинает плакать, как только мама достает маску для ингаляций. Чтобы этот озорной мальчик согласился на процедуры, родителям приходится придумывать тысячи уловок — включать мультики, петь, играть пока действует лекарство. Всего в день нужно сделать семь ингаляций по 15-20 минут. Прыжки на фитболе — не ради забавы, так быстрее из легких вывести мокроту.

У Юры тяжелое генетическое заболевание — муковисцидоз. При нем вырабатывается вязкий секрет, из-за которого страдают легкие и пищеварительная система.

Диагноз мальчику поставили в два месяца. С тех пор весь день семьи расписан по минутам, помимо ингаляций — прием лекарств, массаж. Родители делают все, чтобы облегчить состояние ребенка и с малых лет прививают ему любовь к спорту.

«В футбол с ним гоняем, сейчас в прятки научились играться, бегаем. Он раньше не умел, потому что маленький, откашливать. Сейчас он начал делать — маленько откашливать», — рассказывает Михаил Долов, отец Юры.

Юра, как многие мальчишки, обожает машинки, поезда и самолеты. Но детские площадки приходится обходить стороной — любая простуда для него смертельна опасна. Недавно в легких нашли синегнойную палочку.

«Это микроб, который вызывает заболевание в бронхолегочной системе. При муковисцидозе — это именно густая мокрота, он будет прогрессировать, он будет снижать иммунитет и вызывать постоянные воспаление в бронхах», — объясняет педиатр Ольга Токарева.

Теперь после ингаляций Юре нужно принимать антибиотики. Помочь мальчику справиться с инфекцией и снизить риск заражения в дальнейшем возможно, нужно специальное оборудование — пневмовибрационный жилет.

Устройство стоит огромных денег — 1 500 000 рублей. Простой семье из Екатеринбурга взять их негде — все уходит на обследования, анализы и лекарства. Мама круглосуточно с сыном, папа работает бортпроводником.

У нас с вами возможность помочь Юре справиться с инфекцией и научиться жить с неизлечимым заболеванием.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Юре, обратившись напрямую в благотворительный фонд.