Снова пятая категория: эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле

Фото, видео: Reuters/Ricardo Arduengo; 5-tv.ru

Во Флориде из-за урагана «Милтон» проводится крупнейшая в истории эвакуация.

Как это ни странно, но еще толком не пришедший ураган вскрыл уже очень много политических проблем США. В кадре, например, заколоченный щитами дом во Флориде. Надпись на нем: «„Милтон“, уходи, Харрис забери с собой». И судя по тому, что обещают синоптики, на восточном побережье скоро камня на камне не останется, ведь по существующей пятибалльной шкале невозможно измерить даже мощность урагана. А подобные природные явления с каждым годом становятся только сильнее. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Объявлена обязательная эвакуация. Миллионы людей покинули свои дома… для остальных не хватило топлива. Чтобы не начались беспорядки, бензовозы во Флориду едут в сопровождении полиции.

Город Тампа первым примет удар стихии. Здесь уже возводят ограждения от волн, обшивают здания фанерой и обкладывают входы мешками с песком…

На местном телеканале моделируют последствия разгула стихии. Часть штата Флорида может уйти под воду на глубину нескольких метров.

А вот как выглядит пятая категория урагана — самая мощная. Тоже наглядная графика от американских телевизионщиков.

За последние 40 лет количество разрушительных ураганов увеличилось в разы. Самолеты метеоразведки направляют в эпицентр стихии.

Сильнейший ураган за последние 100 лет дал повод задуматься о климатической ситуации на всей планете.

«По мере повышения температуры среднегодовых увеличивается и мощность тропических циклонов, в частности ураганов в западном полушарии. Буквально недавно, месяц назад, мы видели тоже пятой категории ураган, который вышел на Тайвань», — напоминает Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета.

Метеорологические изменения на планете затронули все континенты. В России который год аномалии с погодой — снег в мае, лето в октябре, непривычно теплые зимы — все это тоже последствия глобального потепления.

«Глобальное потепление, безусловно, есть, но только оно не устойчиво идет вперед, а идет волнами. Точно также мы можем говорить, что, конечно, человек очень активно влияет на природу и на климат», — говорит эколог Илья Рыбальченко

Климатические перемены — уже не фантастика, а суровая реальность, к которым придется адаптироваться. Хотя, глядя на кадры затопленной из-за аномальных осадков пустыни Сахары, кажется, что к такому привыкнуть не получится...