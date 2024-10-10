Китай повышает пошлины на ряд товаров из ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

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Такое решение связано с аналогичными действиями Евросоюза.

Очень некстати для Урсулы Фон дер Ляйен новость из Китая, который открыто говорит об экономической войне с Европой.

В Пекине заявили, что намерены бороться с демпингом из Евросоюза и повышают пошлины на бренди, свинину, молоко и машины с двигателями большого объема.

И как вы понимаете, демпинг — это лишь повод. На самом деле ЕС получил ответ за решение ввести пошлины на китайские электромобили.

Опять выстрелили себе в ногу. Автозаводы Старого Света пытаются спасти свои производства, но получают от чиновников удар ниже пояса.

Это решение может сильнее всего будет бить по производителям из Германии, так как в прошлом году экспорт автомобилей с двигателями объемом 2,5 литра и более в Китай из этой страны составил 1,2 миллиарда долларов.

Также Китай проводит антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении европейской свинины, субпродуктов свиноводства и молочных продуктов в соответствии с национальным законом и нормами ВТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что как российский рыбный промысел адаптировался под западные санкции.