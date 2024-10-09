Первый снег выпал в Митино

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Снежинки моментально таят из-за плюсовой температуры воздуха.

В Митино выпал первый в этом сезоне снег. Информацию об этом вместе с видеоподтверждением опубликовали несколько Telegram-каналов.

В этом году в Москве и Московской области было затяжное лето. Температура воздуха непривычно долго держалась в высоких плюсовых значениях. Многие делали ставку на то, что зима постучится в столицу России не скоро, но у погоды на этот счет были свои планы.

Крупные хлопья снега повалили после того, как на улице стало темно. Из-за плюсовой температуры на улице, они сразу же таяли.

Синоптики считают, что устойчивый снежный покров ляжет на улицах Москвы не ранее чем в ноябре. Но не стоит расслабляться, до этого времени высока вероятность появления кратковременных снегопадов.

Водителям рекомендовано готовится к сезону заранее и менять резину машин на зимнюю до наступления заморозков. Также в ночное время и ранним утром следует проявлять особую бдительность на дорогах, так как из-за перепада температур при высокой влажности воздуха возможно образование тонкой корки льда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды.