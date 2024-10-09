Ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды
Фото, видео: Reuters/Ricardo Arduengo; 5-tv.ru
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Циклон уже вызывает смерчи и сильнейшие ливни в США.
Ураган «Милтон», который США ждут с большим страхом, уже подступил к побережью Флориды. Там стихия уже сопровождается мощными ливнями и торнадо. Об этом сообщает NBC News.
Ураган «Милтон» может стать самым мощным в американской истории. Метеорологи просят ради него ввести новую шестую категорию, потому что существующей шкалы не хватает, чтобы описать его силу. Он обрушится на восточное побережье уже сегодня.
В преддверии стихии Флориду покинули более пяти миллионов жителей, но многие еще остаются в смертельной опасности.
За последние 50 лет количество разрушительных ураганов увеличилось в разы. Чтобы понять происходящее, самолеты метеоразведки направляют в эпицентр урагана. Сильнейший ураган за последние сто лет дал повод задуматься о всей климатической ситуации на планете.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США. Так, пострадавшие от ураганов граждане получают от властей всего 750 долларов на экстренные нужды.