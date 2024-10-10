Упрямство и воля Божья: солист группы «Непара» Шоуа пережил туберкулез

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певец признался, что сделал в своей жизни много неправильных вещей.

Солист группы «Непара» Александр Шоуа считает, что всевышний наказал его туберкулезом. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Певец признался, что сделал в своей жизни много неправильных вещей: пренебрегал графиком сна, еды и относился к себе потребительски.

Шоуа также отметил, что врачи не верили в его выздоровление, а выжил он лишь благодаря своему упрямству и воли Божьей.

После выздоровления артист пообещал себе, что больше не будет запускать свое тело и впредь будет следить за своим здоровьем.

Джугелия предположила, что этот опыт, данный певцу, можно рассматривать не как наказание свыше, а как возможность увидеть жизнь под другим углом.

«Да, это можно рассматривать именно так. В том числе, когда ты видишь собственное сознание, которое из тебя вылетает. И когда видишь себя, лежащего на кровати. Буквально одним шагом, одной ногой находящийся на рубеже той жизни, которую тебе подарили», — согласился с ведущей певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков чуть не умер из-за пупочной грыжи. Ради своего спасения певец решился на эксперимент. Жуков отметил, что у него начался некроз тканей, через неделю появилась «дырка в животе», которая начала увеличиваться.