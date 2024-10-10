Можно было спасти: вскрылись новые детали по делу об убийстве Талькова

Рок-музыканта Талькова можно было спасти, если бы скорая помощь приехала быстрее

Фото, видео: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev; 5-tv.ru

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После выстрела у музыканта еще 45 минут прощупывался пульс.

Игоря Талькова можно было спасти, если бы помощь медиков подоспела вовремя. На этом настаивает Татьяна Меньшикова, которая работала в 1990-е годы во дворце спорта «Юбилейный» методистом.

В тот день, когда прозвучал роковой выстрел, она находилась в здании. Трагедия разворачивалась на ее глазах. Суд в Петербурге допросил свидетельницу. Она рассказала, что скорая помощь ехала к раненому Талькову около часа. По ее воспоминаниям, сотрудница медпункта «Юбилейного» вызывала бригаду несколько раз.

«Почему так долго скорая не ехала? У него 45 минут еще прощупывался пульс. То есть она сказала, что если бы быстрее приехала скорая, то, скорее всего, можно было и реанимацию, как-то помочь», — утверждает свидетель по делу Талькова Татьяна Меньшикова.

Она также рассказала о некоторых странностях, которые заметила в тот вечер. По ее словам, вместо милиции в здании дежурили сотрудники некой частной охраны. А ей, несмотря на доступ ко всем помещениям, не дали пройти в буфет для артистов еще до того, как раздался выстрел.

Также Меньшикова сообщила о странном звонке. Главный подозреваемый — директор Талькова Валерий Шляфман — позвонил кому-то в Москву и сообщил, что артиста убил охранник певицы Азизы — Игорь Малахов. По версии следствия, именно Шляфман случайно застрелил певца.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты новые детали по делу об убийстве Талькова.