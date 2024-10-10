Газовый форум в Петербурге собрал лучших экспертов отрасли

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Мероприятие продлится до 11 октября.

От электромотоциклов до суперсовременных спутников и сверхэкологичных двигателей. Все это представили в Петербурге на одном из самых технологичных событий — Международном газовом форуме. Он собрал участников из России и других стран. В программе свыше сотни мероприятий. Чем удивляют — рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Газовый форум как выставка достижений хозяйства. На ключевую отрасль страны работают сотни компаний, от которых не просто зависит, горит ли голубое пламя в каждой конфорке страны, но и многомиллиардные поступления в бюджет и благополучие жителей.

Как на любом современном саммите, внимание к стендам привлекают роботами и национальными костюмами, но тут рука сама тянется сделать фото.

На кадрах — снегоболотоход. Он может нести 3,5 тонны груза и 14 человек, а лодка-амфибия — шесть тонн груза и, например, 20 вахтовиков.

«Наша техника востребована у нефтегазодобывающих компаний, так как месторождения расположены в труднодоступных условиях, а также при геологоразведке при ликвидации чрезвычайных ситуаций необходима техника, которая может работать в любых климатических, географических и любых погодных условиях», — рассказал директор по развитию компании — поставщика промышленного оборудования Павел Трыков.

Бывает и так, что не добраться и не дозвониться. Чемоданчики с ГЛОНАСС на борту «подружатся» со спутниками «Ямал». Газовщики, да и жители отдаленных поселков будут на связи с большой землей без всякой сотовой связи.

«В таких местах применимо такое устройство, которое позволяет передать низкоскоростные каналы, которые, однако, в тех условиях будут жизненно необходимыми. Тесты показывают, что продукт уже близок к завершению, еще осталось немного, чтобы он подошел к этапу производства», — сказал первый заместитель генерального директора АО «Газпром космические системы» Петр Корвяков.

Традиционно взгляды привлекают премиальные отечественные авто Aurus, впервые на публике появился электромотоцикл Aurus «Мерлон». Интересно, что в прицепе-коляске проехать не получится: здесь стоит батарея повышенной емкости и находится багажный отсек. Это зимняя модель с шипованной резиной. Как любой электромобиль, электромотоцикл едет тоже бесшумно, поэтому, чтобы его было слышно издалека, можно выбрать один из трех вариантов звучания мотора.

Ключевая задача для газовой отрасли — локализация. Это второй опытный образец газотурбинного двигателя нового поколения. Перекачка газа — ключевой элемент. Двигатели такого класса в России раньше не производили, покупали у того же Siemens. Теперь есть свои — устанавливаются быстро, компактные, малое количество выбросов и долгий срок службы. Один такой двигатель уже трудится на компрессорной станции «Арская» в Татарстане.

«Вот такой двигатель в двойном исполнении. У нас такие проекты есть, и мы их реализовывали. Способны обеспечить электроэнергией и теплом город, небольшой город», — отметил Андрей Воробьев, генеральный директор компании — поставщика промышленных газотурбинных двигателей и установок.

А в самом бытовом оборудовании для каждого дома и поселка на смену итальянским котлам в домашних котельных пришли наши. Газораспределительные станции в поселках для снижения давления тоже сделаны в России.

«Само государство способствует этому — выделяют территории опережающего развития, особые экономические зоны, создают специальные условия для инвесторов, которые получают различные преференции на открытие заводов», — сказал заместитель гендиректора компании — производителя оборудования для теплоэнергетической и газовой отраслей Сергей Орлов.

Более 20 тысяч участников из 50 стран обсуждают настоящее и будущее газовой сферы. В рамках форума проходят около сотни круглых столов, дискуссий и деловых встреч.

Яркий момент — презентация Алексеем Миллером памятника фонарщику. Газовые фонари зажглись в городе на Неве еще в 1813 году, скульптуру скоро установят на Большой Морской улице в центре города, а пока каждый может потереть шарф фонарщика на удачу.