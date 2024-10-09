Спецслужбы предотвратили теракт в Смоленской области

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Злоумышленник пытался пронести бомбу в здание МВД.

Российские спецслужбы предотвратили теракт в здании главного управления МВД по Смоленской области. Злоумышленник пытался пронести туда бомбу, но был остановлен охраной на входе.

В итоге при задержании преступник пострадал, также травмы получили двое полицейских. Предварительно, взрывное устройство было обнаружено и в машине злоумышленника, его пришлось устранять на месте. Все подробности произошедшего сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Северном Кавказе предотвратили 20 терактов с начала года. На заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) обсудили вопросы безопасности страны и также отметили, что в регионе был зафиксирован рост распространения радикальных идей, особенно часто террористы вербуют молодых людей до 35 лет.

По словам директора ФСБ России и председателя Комитета Александра Бортникова, в текущем году в округе совершено шесть терактов, предотвращено 23 преступления террористической направленности, задержано свыше 200 лиц. Он также отметил, что обстановка в регионе остается сложной.