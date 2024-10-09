«Очень счастлива»: певица Алсу получила красные розы от женатого мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Кто оказывает знаки внимания разведенной артистке?

Певица Алсу получила букет красных роз от женатого коллеги по цеху Александра Панайотова. Снимок экстравагантного момента опубликовало издание 7Дней.ru.

Звезда получила подарок во время генеральной репетиции первого после тяжелого разрыва с бизнесменом Яном Абрамовым сольного концерта с симфоническим оркестром. Панайотов, как и ряд других коллег артистки, решил поддержать ее после неприятного этапа жизни и череды судов, которые до сих пор не завершились. Он, совместно с Эмином Агаларовым и Игорем Крутым, примут участие в мероприятии, которое состоится в Доме Музыки.

«Наша генеральная репетиция сегодня длилась пять часов. Я устала, но очень счастлива! Считаю дни до встречи с вами», — поделилась звезда в своем блоге в Сети.

Скандальный развод Алсу и Абрамова, из-за которого она до сих пор находится в подавленном состоянии, вероятнее всего, произошел по вине Яна. Ходят слухи, что он изменял звезде с моделью Анастасией Решетовой. Никаких открытых заявлений по этому поводу не было, но женщины активно пытались уколоть друг друга в Сети.

Примечательно, что несмотря на то, что Абрамов до последнего не хотел разводиться с Алсу, буквально через месяц после расторжения брака, по данным СМИ, он уже вступил в отношения с молодой девушкой и не жалеет на нее средств. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алсу отправилась к косметологу, узнав о 20-летней пассии Абрамова.