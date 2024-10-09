Все из-за недостатка витаминов? Почему девочка из Тольятти убила своих сестер

Врач Поляков: в период полового созревания дети могут быть не совсем вменяемыми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Недостаток микроэлементов в организме пагубно сказывается на неокрепшей подростковой психике.

Россию потрясла шокирующая история — в Тольятти 13-летняя девочка подозревается в жестоком убийстве двух младших сестер. Днем 8 октября тела малышек — одной из которых было два года, а второй пять лет — нашли на балконе их квартиры. На телах убитых обнаружили многочисленные резаные раны, а также следы укусов.

После убийства девочка спокойно отправилась гулять в парк с подругами, а когда ее спросили, что произошло дома, она не стала отпираться и заявила, что действительно убила сестер. В настоящий момент школьница находится в психиатрической лечебнице, где ее проверяют на вменяемость.

Известно, что семья была не совсем благополучной — в этот роковой день мать с отцом оставили девочек одних, потому что пошли забирать заявление из полиции. За день до рокового дня они повздорили, а затем отправились разгребать последствия, чтобы не доводить дело до суда.

Что заставило 13-летнюю школьницу жестоко расправиться с маленькими сестрами? Могли ли на ее поведении сказаться неблагополучная среда, генетика и недостаток ряда важных витаминов — в беседе с 5-tv.ru объяснил врач-эндокринолог, психолог Антон Поляков.

«В период полового созревания нужно, в прямом смысле этого слова, воспринимать с особой осторожностью, поскольку ребенок в это время может быть не совсем вменяемым. Чаще всего это сниженный сознательно-волевой контроль», — объяснил психолог.

По его словам, если ребенок в этот период, к примеру, плохо питается и не получает достаточное количество магния, витаминов группы B, то у него действительно могут начаться проблемы с психикой.

«Нервная система капитально могла пойти под откос, в том числе и по этой причине», — отметил эксперт.

Поляков напомнил, что важную роль играет и генетика. К примеру, дети алкоголиков и наркоманов гораздо больше склонны к агрессии в юном возрасте, чем их сверстники, рожденные от здоровых родителей.

«Я бы здесь рассматривал совокупность факторов: исходный материал, то есть как ребенка зачинали, какая была подготовка мамы, как проходила беременность, как ребенок до переходного периода проводил свою жизнь, в каких рос условиях, обстоятельствах, какое у него было питание, медицинская поддержка и тому подобное», — считает врач.

Он подчеркнул, что на нервном состоянии и неадекватном поведении ребенка также могла сказаться нехватка важных витаминов.

«У нас довольно-таки выраженный дефицит по магнию, а магний — это элемент, который отвечает за организацию нервной системы, спокойствие и уравновешенность. У подавляющего большинства населения России (из-за климатических условий. — Прим. ред.) дефицит магния — либо относительный, либо абсолютный. В период бурного роста потребность в магнии может быть и X2, и X3. Витамины группы B отвечают за развитие нервной системы, обновление клеток, синтез нейромедиаторов — гормонов головного мозга», — объяснил Поляков.

При дефиците этих витаминов начинает страдать выработка серотонина, дофамина. Человеку становится гораздо сложнее контролировать свою агрессию и настроение в целом.

«У 80-90% населения России дефицит Омега-3, который является структурным компонентом клеточных мембран, в том числе и клеток головного мозга», — отметил Поляков.

По словам врача, на поведение девочек-подростков может оказать влияние и начало менструального цикла. Обычно после этого у девушек возникает дефицит железа, который приводит, в том числе, и к анемии.

Витамин D, который также находится на достаточно низком уровне у большинства россиян, отвечает за психоэмоциональное состояние.

Все микронутриенты мы не в состоянии восполнить только из пищи, поэтому необходимо также принимать витаминно-минеральные комплексы, заключил Поляков. Однако перед этим стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жила семья из Тольятти, где зверски убили двух сестер.